TREND. Meer fun in de badkamer met planten, prints en kleur

Zwaai je eentonige, kleurloze badkamer in witte of grijze tinten maar vaarwel. Behangpapier met een leuke print, een toffe kleur tegen de muur en planten vrolijken de boel op en zorgen voor meer pret in de badkamer in het nieuwe jaar.

Een toffe kleur tegen de badkamermuur schrikt de meesten af. Met wit, grijs en heel misschien een zacht pastelkleurtje hou je het uitermate veilig, maar echt origineel of zinnenprikkelend kan je een dergelijke, kleurloze badkamer niet echt noemen. Hoog tijd om bij de les te blijven en kleur te bekennen.

Een leuk printje tegen de muur kan natuurlijk ook altijd. Ideaal om je badkamer snel en betaalbaar van een trendy update te voorzien. Vooral botanische prints zijn populair in deze ruimte, al is het ook echt een aanrader om in deze ruimte echt helemaal los te gaan.

Dacht je dat planten niet thuishoren in de badkamer? Fout. Planten maken ook deze ruimte levendiger en kleurrijker. Ideaal om een ruimte met veel wit wat extra schwung te geven. Omdat de meeste badkamers nogal vochtig en donker zijn, is het wel raadzaam om daarmee rekening te houden als je een plant uitkiest. Varens en hangplanten houden wel van dergelijke plekjes.