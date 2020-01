Winst tegen Kroatië houdt Yellow Tigers op koers voor Olympische Spelen, maar het blijft moeilijk

De Belgische vrouwen blijven in de running voor het enige olympische ticket dat zondag op het olympisch kwalificatietornooi in Apeldoorn te verdienen valt. Ondanks de 3-1 winst tegen Kroatië blijft het echter een moeilijke weg richting halve finales. Vrijdag moet immers nog altijd gewonnen worden van Turkije, de nummer vier van Europa.

De Belgen begonnen met hun stilaan klassieke basis aan een wedstrijd die moest gewonnen worden – liefst zonder puntenverlies – om de olympische droom levend te houden. Coach Vande Broek wilde het vooraf niet hebben over Turkije. “Ik wil het woord zelfs niet horen”, stelde hij woensdagavond na het spijtige verliest in de openingsmatch tegen Duitsland. “Halen we het niet van Kroatië, dan is het sowieso voorbij. En dat gaan we niet in de schoot geworpen krijgen. Volle concentratie dus.”

De Yellow Tigers haalden meteen het initiatief naar zich toe (6-4) maar moesten dat even snel weer uit handen geven. Vande Broek eiste meer doortastendheid van zijn troepen, die tegen een gestaltrijke opponent niet dezelfde drive etaleerden als daags voordien. “Als we in verdediging zo mak en passief blijven halen we zelfs de 20 niet”, waarschuwde hij bij een tweede time-out (9-14). Helaas profetische woorden. Er vielen gaten alom en in één ruk ging het naar 12-21. Captain Ilka Van de Vyver kon alleen nog naar deftige cijfers serveren.

De Belgische meisjes namen ook in de tweede beurt de beste start (6-3), maar slaagden er niet in om Herbots in de debatten te betrekken, waardoor ook weer enige onzekerheid in de rangen sloop (11-13). Wanneer Herbots via een paar rake pipe-aanvallen dan toch weer op de voorgrond raakte, stond dat garant voor een spannend vervolg. Allebei de teams lieten twee setballen uit handen glippen alvorens spelverdeelster Van de Vyver met een lepe eerstehands alsnog kon afronden.

De setwinst werkte blijkbaar bevrijdend voor onze landgenotes, die er in de volgende beurt meteen vandoor stoven (10-5) en de Kroaten geen moment meer niet meer in de wedstrijd lieten. Niet dat ze daarmee hun schaapjes al op het droge hadden. Bij 7-10 in de vierde set moest Vande Broek even rust inbouwen. Met enige vertraging leverde het vruchten op en namen de Belgen opnieuw het commando (17-16). Echt comfortabel werd het wel niet, en Vande Broek moest nog even tot kalmte manen toen het van 23-20 naar 23-22 ging. Een smash van Herbots en een out-aanval van Kroatie zorgden echter alsnog voor de volle buit.

Vrijdag (16.30 u) spelen de Yellow Tigers tegen Turkije voor een stek in de halve finales.

Setstanden: 20-25, 28-26, 25-16, 25-22

België: I. Van de Vyver 2, Grobelna 18, Herbots 27, Van Geste 11l, Sobolska 7, Janssens 8; libero: Ruysschaert. Kwamen in: Stragier 1, Guilliams 2, Lemmens 2