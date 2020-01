Gwyneth Paltrow slaat de handen in elkaar met parfumerieketen

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow (47) heeft een deal gesloten met Sephora, de parfumerieketen van het Franse luxeconcern LVMH. Een selectie Amerikaanse winkels neemt de vitaminekuren en beautyproducten van Paltrows lifestylemerk Goop in zijn assortiment op.

Gwyneth Paltrow startte Goop in 2008 als een blog met reistips en voedingsadvies. De blog is intussen uitgegroeid tot een volwaardig lifestylemerk dat ook kleding, verzorgingsproducten en accessoires verkoopt. Van andere merken, maar onder de naam Goop werden ook eigen vitaminen en beautyproducten gelanceerd. Die werden tot nu toe enkel op de eigen webshop en in hun (al dan niet tijdelijke) winkels verkocht, maar zullen door de deal met Sephora beschikbaar worden voor een groter publiek.

De van oorsprong Franse parfumerieketen heeft meer dan 2.500 winkels verspreid over 34 landen, maar (nog) niet in België. Welk bedrag met de deal is gemoeid en of de producten op termijn ook in Europese winkels en websites van de parfumerieketen te koop zullen worden aangeboden, is niet meegedeeld.