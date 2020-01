Zag jij al eerder een Vlaams Parlementslid zo dansen?

Antwerpen -

Sihame El Kaouakibi is niet alleen de bezielster van jongerenproject Let’s Go Urban, sinds de verkiezingen van mei 2019 is ze ook Vlaams Parlementslid voor Open Vld. En dat ze zelf ook dansbenen heeft, illustreert ze met een filmpje op Instagram, waarin ze samen met haar broer aan het dansen gaat. In de begeleidende tekst wenst ze haar broer een gelukkige verjaardag: “Happy b-day lil’ bro. Je zal altijd mijn kleine broer blijven, met grootse dromen.” En meteen is het imago bijgesteld dat een parlementslid enkel gelijkstaat voor een pak dufheid en ernst.