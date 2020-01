Rosé goud is uit, persoonlijkheid is in: de nieuwe interieurtrends, volgens Vogue

Staat er in de loop van het jaar een herinrichting van je huis op de planning? Dan kun je rekening houden met enkele stijlen, die volgens experts in modeblad Vogue een grote trend worden in 2020. Vijf inspirerende interieurs op een rij.

Het voorbije decennium doet ook interieurexperts nadenken over welke trends we al dan niet zullen terugzien in het nieuwe. Als het aan de New Yorkse interieurarchitect Robert McKinley ligt, zijn de gloriedagen van decoratieve elementen in rosé goud en het zogenoemde ‘millennial pink’ voorbij. Hetzelfde geldt voor monochrome interieurlooks in grijs en beige.

Minder perfectie, meer leven

Collega-architect Kathryn Ireland zegt dat we meer plaats gaan maken voor warme kleuren. Dat warme gevoel kan versterkt worden met het gebruik van hout. Denk bijvoorbeeld aan terracotta vloeren, hoge linnen gordijnen, een grenen tafeltje als accent… “In het interieur van 2020 wordt echt geleefd”, zegt ze.

De experts kondigen ook de ondergang aan van decoratieve rekwisieten die je niet eens kunt aanraken omdat ze te hoog geëtaleerd staan. “Het is leuker om boeken en andere accessoires zo te plaatsen dat ze mensen uitnodigen om ze te gebruiken”, vinden ze. Volgens Robin Standefer en Stephen Alesch, verantwoordelijk voor de renovatie van de British Gallerie in het Metropolitan Museum of Art, is het vooral in de mode om het thuis niet allemaal perfect op orde te willen hebben.



Duurzaam design

Ook duurzame ontwerpen, die steeds populairder zijn in de modewereld, worden hip in huis. Dit vertaalt zich in minder meubelen en decoratie met plastic, maar meer items uit gerecycleerd materiaal, antiek en tweedehandsspullen. Die twee laatste zijn passen volledig bij de trend om je interieur meer en een unieke persoonlijkheid te geven.

Voor de durvers die een totale make-over van een ruimte willen realiseren, is gebloemd behang het van het in 2020. Het geeft een ruimte een heel andere uitstraling en past mooi samen met diepgroen , een kleur die volgens de kenners ook in opmars is.

LEES OOK. Dit is dé kleur van 2020 volgens Pantone