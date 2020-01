Hoe therapie en Meghan prins Harry uit een diepe emotionele vergeetput haalden

Prins Harry. 35 jaar oud. Kind van gescheiden ouders en daarna halfwees geworden. “Hij is sportief, artistiek en zeer fragiel”, zei zijn moeder Diana over haar tweede zoon. Harry heeft haar dood slecht verwerkt. Hij dronk, nam drugs, verscheen als Nazi in de pers of half naakt. “Ik heb me twintig jaar slecht gevoeld. Therapie en Meghan genazen me”, zei de prins onlangs.