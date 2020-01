Ongezien: Vlaamse woningprijzen stijgen vier keer harder dan inflatie

In 2019 zijn de woningprijzen in Vlaanderen met 3,52 procent gestegen, vier keer sneller dan de inflatie (0,76 procent). Dat blijkt uit de jaarlijkse barometer van makelaarsgroep ERA en de KU Leuven. Het is al tien jaar geleden dat het verschil tussen de inflatie en de stijging van de woningprijzen zo groot was.