Belgisch modemerk Giovane verandert van naam

De naam van het Belgische modelabel ‘Giovane’ verdwijnt. Het bedrijf wil voortaan verdergaan als ‘Her’. Die naam past volgens de eigenaren beter bij het aanbod vrouwenkleding.

Het merk meldt in een persbericht dat het de vorige naam “wat verouderd” en “mannelijk” vond. Nu het een transformatie heeft doorgemaakt, past de naam ‘Her’ beter bij de damescollecties die worden aangeboden.

De merknaam is niet de enige wijziging voor het merk. De frisse nieuwe wind bracht ook een ander logo en een andere leuze met zich mee. Het voormalige Giovane, in de portefeuille van de FFDI-groep waar ook Julia June deel van uitmaakt, heeft drie winkels: in Gent, Knokke en Oostende.