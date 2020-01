Modemerk Scotch & Soda lanceert collectie brillen

Het Nederlandse modemerk Scotch & Soda breidt het gamma uit met een collectie brillen. Zowel mannen als vrouwen kunnen er straks terecht voor een montuurtje. Dat meldt het label in een persbericht.

Het gamma maakt deel uit van de nieuwe lente- en zomercollectie en zal zowel zonnebrillen als optische varianten aanbieden. Vanaf eind januari worden de monturen, die volgens het merk een ode zijn aan de “liefde voor het onverwachte en een nieuwe visie zijn op klassiekers” online en in de geselecteerde winkels verwacht.

Wie een bril op zijn of haar neus wil schuiven, zal dat kunnen vanaf 105 euro. De prijzen lopen op tot 165 euro. Scotch & Soda werd in 1985 opgericht in Amsterdam als een mannenlabel. Het staat bekend om casual kleding met een vleugje luxe zoals onder meer houtje-touwtjejassen. Later kwamen er ook damescollecties bij.