Minister Dalle: “Conflict aan VRT-top is schadelijk”

Het conflict binnen het directiecollege van de VRT is “ernstig en schadelijk”. “Het is schadelijk en pijnlijk voor alle betrokkenen, maar vooral voor de openbare omroep zelf.” Dat heeft minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) donderdag geantwoord op vragen van parlementsleden Katia Segers (SP.A) en Marius Meremans (N-VA). Dalle houdt zich verder op de vlakte over het conflict zelf en wil de lopende bemiddelingsopdracht “alle kansen op slagen” geven.