Cast over populariteit van #LikeMe: “We zien elkaar meer dan onze eigen familie”

Geliefd bij jong én oud: ‘#LikeMe’ verwierf in geen tijd een indrukwekkende schare fans. De tv-reeks werd flink bekeken, het album was dé nummer 1 van 2019. Zondag start het tweede seizoen op Ketnet. Uiteraard met Pommelien Thijs (18), Francisco Schuster (17) en Maksim Stojanac (22). “Wij hebben nooit beseft dat we een hit aan het worden waren. Het grote succes was er meteen vanaf de eerste dag.”