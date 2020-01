De onbekende longziekte die tientallen inwoners van de Chinese grootstad Wuhan heeft getroffen, is mogelijk veroorzaakt door een nieuwe variant van het coronavirus. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Chinese overheid.

“De eerste gegevens over de gevallen van longziekte in Wuhan - met name de activiteit, locatie en symptomen van de besmette mensen - wijzen erop dat een coronavirus een ziekteverwekker is die aan de oorzaak ...