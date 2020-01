Jeroen Perceval krijgt tweede leven in ‘Over Water’: “Onrust is mijn drijfveer”

“Als je vader wordt, draait het niet meer allemaal om jezelf”, zegt Jeroen Perceval (40), die te zien is als Barry Snoeck in het nieuwe, tweede seizoen van ‘Over Water’. Een gesprek met de acteur/regisseur/zanger die zijn werk ziet als een uit de hand gelopen neurose. “Als ik niets creëer, keert zich dat tegen mij.”

Het tweede seizoen van ‘Over Water’ betekent voor Barry Snoeck - het personage van Jeroen Perceval - meteen een nieuwe start. Lag Barry in de eerste jaargang nog in een langdurige coma, dan is hij deze ...