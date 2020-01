N-VA positief over gelekte nota van informateurs: “Houdt iets meer rekening met de politieke realiteit in Vlaanderen”

De nota van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) die woensdagavond gelekt is, is realistischer dan de nota die informateur Paul Magnette (PS) vorig jaar schreef. Dat heeft N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover donderdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Er wordt nu iets meer rekening gehouden met de politieke realiteit in Vlaanderen”, vindt hij.