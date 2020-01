Crash Teheran: ooggetuigen melden dat vliegtuig in brand stond

De Boeing 737-800 die woensdagochtend neerstortte in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran, stond volgens ooggetuigen al in brand toen hij zich nog in de lucht bevond. Dat staat in een voorlopig rapport van de Iraanse burgerluchvaartorganisatie CAO. Nog volgens de organisatie had het toestel rechtsomkeer gemaakt.