Belgische overheid stelt recordaantal vragen om informatie van Facebookaccounts

De Belgische overheid heeft nog nooit zo veel verzoeken gericht aan Facebook om informatie te krijgen over accounts. In de eerste helft van 2019 gebeurde dat 676 keer. Dat is ruim drie keer meer dan in dezelfde periode in 2014. Facebook reageert ook vaker op de vragen om info vanuit België: in 83 procent van de gevallen gaf Facebook “bepaalde data” aan de overheid. Dat schrijft De Tijd donderdag.