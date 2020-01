Amper 0,6 procent van bedrijfswagens in België is elektrisch

Ondanks een vervijfvoudiging van het aandeel elektrische bedrijfswagens in vijf jaar tijd, zijn ze nog altijd maar goed voor slechts 0,6 procent van alle bedrijfswagens die vandaag op de Belgische wegen rondrijden. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van werknemers in dienst bij meer dan 45.000 werkgevers. Vooral bedrijfsleiders (3 procent) rijden vaker met een elektrische bedrijfswagen rond.

In 2014 was een bedrijfswagen in 96 procent van de gevallen een dieselwagen. Ondertussen, in 2019, is de diesel-bedrijfswagen er met 17 procent op achteruitgegaan en is zijn aandeel gezakt tot net geen ...