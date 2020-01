KCE: “30 tot 45 procent van Belgen is niet voldoende gezondheidsgeletterd”

In België heeft 30 tot 45 procent van de bevolking “een problematisch niveau” voor gezondheidsgeletterdheid. Dat is het vermogen om informatie over gezondheid te begrijpen en te verwerken, zodat men een passende keuze kan maken om zijn gezondheid en levenskwaliteit te behouden of te verbeteren. Om die “geletterdheid” te verbeteren, bestudeert het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) actieplannen van andere landen om er lessen uit te trekken voor ons land.