Hoe beïnvloedt nieuw contract Max Verstappen de F1-rijdersmarkt?

Het belangrijkste nieuws van de voorbije dagen is ongetwijfeld de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull. Maar wat zijn de gevolgen voor de rest van de rijdersmarkt in de Formule 1?

Aan het einde van volgend seizoen lopen er heel wat contracten af bij de topteams zoals Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel. Het contract van Max Verstappen werd verlengd tot 2023 en bij Ferrari werd Charles Leclerc vastgelegd tot eind 2024 en dat is op zijn minst opvallend te noemen.

Volgend jaar maken de veelbesproken nieuwe regels immers hun intrede in de Formule 1 en dan bestaat de mogelijkheid dat de huidige hiërarchie helemaal door elkaar geschud wordt. Voor de contractverlengingen van Leclerc en Verstappen leek het erop dat het spannend zou kunnen worden op de rijdersmarkt maar nu lijkt de situatie grotendeels ontmijnd.

Max Verstappen werd al een tijdje genoemd bij Mercedes en dat kwam bij het legendarische merk met de ster goed van pas om Lewis Hamilton onder druk te zetten. Nu de jonge Nederlander zeker bij Red Bull blijft en Charles Leclerc vast ligt bij Ferrari bevindt Hamilton zich in een luxepositie.

Vorig jaar zouden ze bij Mercedes nog gedacht hebben aan Vettel als vervanger van Hamilton maar het voorbije seizoen heeft ervoor gezorgd dat het imago van de viervoudige wereldkampioen een serieuze deuk gekregen heeft.

Gesteld dat Mercedes toch nog geïnteresseerd zou zijn in de diensten van Vettel blijft het nog maar de vraag of Lewis Hamilton er nog iets voor voelt om op zijn zesendertigste naar Ferrari te verhuizen. Buiten het feit dat hij daar terecht zou komen in een onbekende omgeving komt hij daar met Charles Leclerc ook een jonge ambitieuze teamgenoot tegen, iemand die bovendien al sinds 2015 deel uitmaakt van de Ferrari-structuur.

Voor het tweede stoeltje bij Mercedes lijkt niets een contractverlenging van Valtteri Bottas in de weg te staan en moest dat op een of andere manier spaak lopen hebben ze bij Mercedes nog George Russell achter de hand.

De positie van Sebastian Vettel bij Ferrari is het afgelopen jaar danig afgezwakt, hij is er niet meer de onbetwiste leider. Tenzij hij in 2020 de pannen van het dak rijdt en zijn beloftevolle teamgenoot kan domineren lijkt het erop dat Vettel, indien hij na 2020 nog wil blijven, zich tevreden zal moeten stellen met een rol zoals Kimi Raikkonen in zijn laatste jaren had bij de Scuderia.

Als Vettel er op het einde van volgend jaar de brui aan zou geven is er niet meteen een uitgesproken kandidaat om zijn plaats bij Ferrari in te nemen. Giovinazzi heeft bij Alfa Romeo nog niet echt weten te overtuigen en in het junior-programma van de Italianen is er niet echt iemand die er bovenuit steekt.

Misschien komt Daniel Ricciardo wel in beeld om teamgenoot van Charles Leclerc te worden . Zijn overstap naar Renault is tot nu toe nog geen succes gebleken en zijn contract bij de Fransen loopt op het einde van het jaar af.

De Australiër staat erom bekend om een teamspeler te zijn en hij zou een sterk team vormen met Charles Leclerc. Op die manier zou er bij Ferrari een duidelijke structuur zijn met Leclerc als leider en Ricciardo in een dienende rol.

Het blijft uiteraard koffiedik kijken maar door de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull lijken grote verschuivingen op de rijdersmarkt voor 2021 in de kiem gesmoord.

