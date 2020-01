Boshar, een anderhalf jaar oude kater met een verlamming, zoekt een nieuw baasje. Hij is een van de voorlopig vijf poezen uit het door oorlog geteisterde Syrië die opgevangen werden door Villa Vagebond in Maaseik.

Boshar is een mooie witte kater, maar zijn achterlijf is verlamd. In plaats van te stappen sleept hij zijn achterpoten behendig over de grond. “Hij is in Aleppo van een 4 meter hoog balkon gevallen. Zijn ...