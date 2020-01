Van bij de boer naar je bord: vijf keer lokaal eten in Gent

Gent - Een lekker restaurantje zoeken is één ding, ter plekke kunnen kiezen voor een gezonde en tegelijk ook lokale maaltijd is vaak moeilijker. Wij selecteerden vijf eerlijke adresjes in Gent, die producten van bij lokale boeren de hoofdrol geven in je bord of bowl.

Aardig

Fans van plantaardig kunnen zich laten verrassen in deze origineel ingerichte pop-up. De kok kookt tot 28 februari vers en volgens het aanbod bij de boer, zo krijg je elke dag iets anders voorgeschoteld. Wie boerenkost kiest, kiest klassiek. Ga je voor het aardige gerecht, dan krijg je een meer gedurfde - even rijkelijke portie - op je bord. Take-away en catering (al dan niet met vlees) ook beschikbaar.

Place to be: Dampoortstraat 47

Foto: vwh

Golden Gai

Een beetje verderop, in dezelfde straat, staat een kom noedels in een bouillon naar keuze op je te wachten. Het keukenteam met een voorliefde voor Japan maakt er een prioriteit van om te werken met lokale gerechten. “Japans geïnspireerd, lokaal gecreëerd”, luidt het motto. Tips: proef zeker de gepekelde komkommer met zaadjes als gezond voorgerecht en pas op met de huisgemaakte pikante saus in je ramen. Die is naast heel lekker ook heel pittig.

Place to be: Dampoortstraat 11

Foto: IG

Ganzerik

Aan de Gentse stadsrand werd het buurtcafé De Druiftak een paar jaar geleden omgetoverd tot De Ganzerik, die je van buitenaf herkent aan de grafische roze neon. De gerechten worden hier geserveerd op doorzichtige, okergele bordjes en zijn creatief samengesteld met onder meer eitjes van een West-Vlaamse hoeve. Drink er gerust een artisanaal biertje of huisgemaakte komboecha bij. Tip voor wie vlees eet: de bloedworst op crackers en een toefje perenmousse is warm aanbevolen. , samen met de worteldip

Place to be: Druifstraat 29

Foto: IG

Lokaal

De naam verraadt het al: in dit restaurant, dat de eigenaars omschrijven als “een lokaaltje dat dienst kan doen als uw tweede living”, eet je maaltijden die zijn bereid met producten uit onze contreien. Verwacht je aan plantaardige gerechten, die mee evolueren met de seizoenen. De ingrediënten worden deels zelf geoogst in Gentbrugge of aangekocht bij boeren uit de nabijheid.

Place to be: Brabantdam 100

Foto: IG

Roots

Diep in de Gentse wijk Patershol vind je dit kleine restaurantje, waar de keukenploeg focust op Belgische kwaliteitsproducten. Van Belgische vlees van bij lokale boeren tot vis uit de Noordzee, groenten van de bioboer uit de streek en een ruime keuze aan artisanale streekbiertjes en natuurwijnen.

Place to be: Vrouwebroersstraat 5