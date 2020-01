Brad Pitt: “Mijn privéleven is een puinhoop”

De Amerikaanse acteur Brad Pitt heeft het kort gehad over zijn privéleven. “Dat is een puinhoop”, zei hij in WTF, de podcast van de Amerikaanse stand-upcomedian en acteur Marc Maron.

De 56-jarige ster uit ‘Once Upon a Time in Hollywood’, die zondag de Golden Globe voor ‘beste mannelijke bijrol’ in ontvangst mocht nemen voor die acteerprestatie, is niet al te lovend over de huidige stand van zaken wat betreft zijn privéleven.

“Ik krijg wellicht veel aandacht van de paparazzi omdat mijn privéleven zo’n puinhoop is”, zei hij al lachend. Zijn collega Leonardo DiCaprio was ook te gast en heeft er naar eigen zeggen minder last van momenteel. “Ik kan veel meer aan de aandacht ontsnappen en dat is geweldig. Ik loop weleens rond en kom gewoon buiten, dat soort dingen.”

Zondagavond liet Brad Pitt, die weer romantisch aan zijn ex-vrouw Jennifer Aniston wordt gelinkt sinds zijn scheiding van Angelina Jolie, al weten dat hij al die aandacht beu is in zijn speech op de Golden Globes-uitreiking. “Ik wilde vanavond mijn moeder meenemen, maar dat kon niet omdat iedere vrouw naast wie ik sta gezien wordt als een nieuwe date. Dat zou gewoon ongemakkelijk zijn.”