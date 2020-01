In Vlaanderen is Netflixserie ‘De Bende van Jan de Lichte’ nog niet te zien, internationaal is dat wel het geval. Hier en daar druppelen positieve kritieken door voor de Vlaamse Robin Hood Matteo Simoni.

Thieves of the wood heet de serie - gemaakt door VTM - in het Engels. De recensenten van The Cinemaholic (veelal filmstudenten) en Ready Steady Cut hebben lovende woorden. “Matteo Simoni geeft een charmante ...