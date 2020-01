Kylie Jenner is niet langer zelf baas van haar Kylie Cosmetics

Multinational Coty Inc. kocht eind 2019 zo’n 51 procent van de aandelen van Kylie Cosmetics en het bedrijf heeft nu ook een nieuwe CEO aangesteld. Vanaf nu houdt iemand anders dan Kylie Jenner dus de touwtjes in handen.

Het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty Inc. kocht in november 2019 Kylie Cosmetics van Kylie Jenner over voor een slordige 600 miljoen dollar. Sindsdien heeft het 51 procent van de aandelen in handen en waait er een nieuwe wind door het make-upmerk.

Zo werd zopas een nieuwe CEO aangesteld. Het gaat om Christoph Honnefelder die voordien aan de slag was bij parfumerie Douglas en nu verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse leiding over Kylie Cosmetics en Kylie Skin.

Kylie Jenner zal voortaan vooral de rol van uithangbord op zich nemen, maar blijft zich ook bekommeren om de communicatie en creatieve strategie. “Ik ben blij dat we Christoph in ons team mogen verwelkomen en ik kijk er naar uit om Kylie Cosmetics en Kylie Skin samen met hem nog verder te doen groeien”, zegt ze in een mededeling.