Relinde en Veerle fietsen voor Think Pink

Helchteren

Houthalen-Helchteren - Relinde Vanbuel en Veerle Breugelmans, of team Relinde & Veerle, uit Houthalen-Helchteren nemen deel aan de Bike for Think Pink Camino.

De nationale borstkankercampagne Think Pink organiseert in het voorjaar van 2020 de Bike for Think Pink Camino. Er wordt vanuit Oudenaarde gedurende 7 dagen 700 km richting Frankrijk gefietst. In 2021 en 2022 gaat het om nog eens telkens 700 km, om zo aan te komen in Santiago de Compostela.

"We wilden al een tijdje voor een goed doel fietsen en toen we de folder van Think Pink zagen, wisten we meteen wat we moesten doen", zeggen Relinde en Veerle, die beiden in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder werken. "Om nog betere zorg te kunnen bieden in de toekomst is verder wetenschappelijk onderzoek rond borstkankerpreventie, opsporing, behandeling en nazorg van groot belang. Er wordt van ons verwacht dat we elk minimaal 1000 euro inzamelen, we hopen natuurlijk op meer."

Sponsoren kan door een bedrag te storten op team Relinde & Veerle. Dat kan via de link www.think-pink.be. Giften boven de 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Meer info en acties zoals de Caminofuif en spaghettidag vint je op www.facebook.com/RelindeVeerle.