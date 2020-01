Ashley Graham tekent mee aan collectie voor plus-size bruiden

Het bekende plus-sizemodel Ashley Graham heeft de handen in elkaar geslagen met het bruidsmerk Pronovias. Samen tekenden ze een collectie uit voor bruiden met een maatje meer.

Ashley Graham heeft er haar missie van gemaakt om de modewereld inclusiever te maken en daar slaagt ze beetje bij beetje in. Na samenwerkingen met onder meer Swimsuits For All, PrettyLittleThing, H&M en een eigen lingeriecollectie heeft ze nu voor bruidsmerk Pronovias een collectie ontworpen voor volslanke vrouwen zoals zichzelf.

De collectie, die toepasselijk de naam Ashley Graham x Pronovias kreeg, bestaat uit vijftien jurken en een maatpak. De stuks zijn verkrijgbaar van maat 30 tot 62. De prijzen starten vanaf omgerekend ongeveer 900 euro en kunnen oplopen tot 3.100 euro. Pronovias wordt in ons land verkocht in negen bruidswinkels.

Het 32-jarige model besloot om een bruidscollectie te ontwerpen nadat ze zelf enkele negatieve ervaringen had meegemaakt toen ze in 2010 huwde met Justin Ervin. Omdat ze toen geen jurk in haar maat kon vinden, koos ze voor een kleiner exemplaar waar ze stukken in moest laten naaien. “Er was helemaal niets voor bruiden zoals ons. Daar hoop ik nu wat verandering in te brengen”, klinkt het.