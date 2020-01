Houthalenaar steekt broer neer na discussie over trouwpartner zus

Houthalen-Helchteren / Hasselt -

Een 40-jarige Houthalenaar hangt 18 maanden cel voorwaardelijk boven het hoofd voor het neersteken van zijn broer. De man hield aan de tien messteken een klaplong over. Aanleiding was een discussie over de trouwpartner van hun zus, die illegaal in het land verbleef.