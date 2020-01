Hasselt -

Het is de tijd van het jaar. Het Antwerp Symphony Orchestra brengt zijn nieuwjaarsconcert twee keer op een dag in Hasselt. Deze keer onder leiding van Mihhail Gerts. Op het programma o.a. de onvermijdelijke Strauss en Von Suppé. Solist is de Maasmechelse sopraan Ilse Eerens.