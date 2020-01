Kobe Ilsen is niet langer vrijgezel

Slecht nieuws voor alle hoopvolle vrouwen: de begeerde vrijgezel Kobe Ilsen is niet langer single. Dat heeft hij woensdagochtend gezegd in de ochtendshow van Peter Van de Veire op MNM.

Meer details gaf de presentator niet. Wie zijn nieuw lief is, wil hij nog niet zeggen en blijft dus nog een groot vraagteken.

In Dag allemaal had hij het dinsdag nog over zijn bestaan als alleenstaande. “Wat ik zoek in een lief, is dat ze mij soms alleen laat zijn”, zei Ilsen toen. “De definitie van een goede relatie is in mijn ogen dat je samen alleen kan zijn. Je moet elkaar gunnen om je eigen leven te leiden. Een koppel dat niets tegen elkaar zegt op restaurant vind ik geen triest beeld, ik vind dat fantastisch.”