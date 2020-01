Deze zomer kun je niet naast, maar echt in de Efteling overnachten

Droom jij van slapen onder De Vliegende Hollander, middenin het Sprookjesbos of naast de nieuwe familie-achtbaan Max & Moritz? Efteling heeft samen met Natuurhuisje uitgezocht waar je deze zomer voor één keer kunt overnachten.

Wie de Efteling bezoekt, kan al blijven overnachten in het hotel van het pretpark. Maar echt in het park overnachten, was tot nu toe niet mogelijk. De Efteling heeft nu met Natuurhuisje een wedstrijd georganiseerd waarbij je deze zomer in een van de drie logementen op het domein zelf kunt verblijven.

Het gaat om drie huisjes in het Sprookjesbos, een drijvende accommodatie bij rollercoaster De Vliegende Hollander en een houten blokhut bij de nieuwe familie-achtbaan Max & Moritz. In totaal is er plaats voor respectievelijk twaalf, twee en vier gasten. Wie kans wil maken op een van die overnachtingen kan zich inschrijven via Natuurhuisje en daar zijn “meest sprookjesachtige motivatie” achterlaten.