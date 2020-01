Vanderjeugd trekt kandidatuur voorzitterschap Open Vld terug

Francesco Vanderjeugd bergt zijn ambitie op om de nieuwe voorzitter van Open Vld te worden. De burgemeester van Staden steunt kandidaat-voorzitter Bart Tommelein. De twee West-Vlamingen bundelen hun krachten en komen met een “gezamenlijk project”. “We willen onze partij vernieuwen en opnieuw een wervend liberaal verhaal schrijven. Dat doel kunnen we best bereiken door samen te werken”, zeggen Vanderjeugd en Tommelein in een persbericht.