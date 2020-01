Op 12 maart 2020 reikt UHasselt een eredoctoraat uit aan de wereldberoemde Britse antropologe en biologe Jane Goodall. De onderzoekster brengt die dag ook een bezoek aan het Nationaal Park Hoge Kempen. ’s Avonds geeft ze nog een publieke lezing in de Limburghal in Genk.

Al meer dan een halve eeuw - sinds ze in 1960 chimpansees ging bestuderen in Tanzania - ijvert Jane Goodall voor dierenwelzijn en een beter leefmilieu. Wereldwijd spreekt zij voor jong en oud over milieucrisissen ...