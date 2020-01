Belgische mannen kwalificeren zich voor kwartfinale ATP Cup en mogen zich opmaken voor clash met Nadal of Djokovic

De Belgische mannenploeg heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinales op de ATP Cup, het landentoernooi dat momenteel in Australië wordt afgewerkt. Het team met enkelspelers Goffin en Darcis en dubbelspelers Sander Gillé en Joran Vliegen werd tweede in zijn poule met Groot-Brittannië (groepswinnaar), Bulgarije en Moldavië en voegt zich als één van de twee beste tweedes bij de zes groepswinnaars in de kwartfinale.

België versloeg dinsdag Bulgarije in zijn laatste groepsmatch, maar moest tot woensdag wachten om zeker te zijn van de kwalificatie. Omdat Japan met 3-0 van Spanje verloor, wippen onze landgenoten in laatste instantie nog over de Japanners.

Spanje, dat eind vorig jaar de Davis Cup op zijn naam schreef, vervoegt in de kwartfinales al zeker groepwinnaars Servië, Groot-Brittannië, Rusland en organisator Australië. België eindigde in de groep van de Britten als tweede en mag al zeker als een van de twee beste runner-ups naar de kwartfinales. Als ook de naam van de andere beste runner-up bekend is, weten de Belgen wie in de knock-outfase de tegenstander wordt: Spanje (met Nadal) of Servië (met Djokovic).