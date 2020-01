Slangenvrouw Ietara danst nu met senioren van Lanaken

Lanaken - Binnenkort zal de danseres Ietara, in het verleden bekend geworden door diverse tv-programma’s, zich gaan inzetten voor de senioren van Lanaken. Tijd voor een hernieuwde kennismaking met deze veelzijdige danseres die intussen al ruim 40 jaar in het vak zit. In haar sfeervol ingerichte huis in Smeermaas waar zij reeds 38 jaar woont, vertelt ze hoe haar carrière begon ...

“Het dansen zat er bij mij al vroeg in”, vertelt Ietje Selders met Ietara als artiestennaam. “Als achtjarig meisje wilde ik niets liever dan trapezedanseres worden in het circus. Uiteindelijk ging dat niet door maar begon ik als discodanseres. Het was de tijd van Saturday Night Fever en disco was er overal. Al snel viel ik in de prijzen en werd in 1978 Limburgs kampioene discodansen. Later werd ik 2de tijdens het Nederlands kampioenschap”.

Ietje Selders begon zich echter steeds meer en meer te interesseren voor Afrikaanse, Hawaïaanse en andere zuidelijke en oosterse dansvormen. Zo ging ze in Istanbul lessen buikdansen volgen om zich daarna helemaal in de oriëntaalse dansen te gaan specialiseren. Ietara : “Er volgden vele optredens in binnen- en buitenland op talrijke feesten en evenementen. Ook mocht ik optreden in diverse tv-programma’s, zoals de “Droomfabriek” met Bart Peeters en “Incredibile” met Felice Damiano. Samen met André Rieu nam ik in slangenkostuum de videoclip van Salome op in de Efteling. Verder was ik circa 26 jaar de vaste danseres bij de Fata Morgana in de Efteling waar ik de hoofdact, de dans met de slangen, voor mijn rekening nam. Allemaal heel erg leuk. Maar ook mijn optredens in poepsjieke hotels in Kinshasa of Milaan waren heerlijk om te doen.”

En actief is ze nog altijd! Drie dagen per week geeft Ietara les in Oriëntaalse dansen in Lanaken en Maaseik. Ook treedt ze nog altijd op met haar showteam “The Dancing Flames”. En nu dient zich dus een nieuwe uitdaging aan: Zumba Gold. Dit is Zumba speciaal voor de 55-plusser waarvoor Ietara een gloednieuwe opzet ontwikkeld heeft. “Ja, ik kijk er al naar uit… Op vrijwillige basis ga ik Zumbales geven in Dienstencentrum Aan de Statie in Lanaken. We starten op donderdag, 23 januari om 15 uur. Wie nog wil mee dansen… Er is nog plek. In tegenstelling tot de gangbare Zumba is de opbouw van Zumba Gold veel rustiger. Vooraf is er een uitgebreide warming up en een cool down als afsluiting. Bovendien worden de oefeningen eerst uitgelegd en vervolgens in de dans verwerkt”, besluit een enthousiaste Ietara.

Motto van Ietara: Zumba is goed voor lichaam en geest; je gaat met een blij gevoel naar huis!



Meer info: www.ietara.com