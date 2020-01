Actrice Chloë Sevigny (45) wordt voor het eerst mama

Nadat enkele dagen eerder bekend was geraakt dat Cameron Diaz op haar op haar 47ste voor het eerst een kindje verwacht, is het nu de beurt aan haar collega Chloë Sevigny. Zij werd tijdens een uitje in New York gespot met een babybuik.

Chloë Sevigny, bekend van onder meer de films ‘Boy’s don’t cry’ en ‘Kids’ en de series ‘American horror story’ en ‘Big love’, is in blijde verwachting. De actrice werd in New York gespot samen met haar vriend en galeriehouder Sinisa Mackovic. De paparazzi konden duidelijk vastleggen dat ze zwanger is en dat werd ondertussen ook bevestigd door haar woordvoerder.

Naast een gevierde cultactrice geldt Sevigny ook als een van de it-girls en mode-iconen van Hollywood en dus wordt al met argusogen uitgekeken naar welke outfits zij de komende maanden zal dragen. Haar eerste kindje zal normaal in de lente ter wereld komen.