Maria Sharapova krijgt wildcard voor Australian Open

Maria Sharapova (WTA 147) mag zich opmaken voor de hoofdtabel van de Australian Open. De 32-jarige Russin heeft van de organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar een wildcard gekregen.

Sharapova kon het afgelopen jaar door een aanhoudende schouderblessure maar in een handvol toernooien uitkomen en zou met haar lage ranking kwalificaties moeten afwerken. De Russin, die het Australische toernooi in 2008 op haar naam schreef, mag zich nu door de wildcard meteen opmaken voor het echte werk. In 2019 sneuvelde ze in Melbourne in de vierde ronde.

De voormalige nummer 1 van de wereld kwam deze week voor het eerst in actie op het WTA-circuit sinds ze eind augustus in de eerste ronde van de US Open een pandoering (twee keer 6-1) kreeg van Serena Williams. Sharapova ging bij haar comeback in Brisbane dadelijk onderuit tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 53). Ook in Brisbane kreeg de Russin een wildcard van de organisatoren.