Een nieuw schooljaar, en dus ook nieuwe gezichten in De luizenmoeder. Er doet een koppel zijn intrede met djellaba en hoofddoek, en dat zorgt voor de nodige deining op basisschool De Akker. Hannah (Lynn Van Royen) is gepromoveerd tot klassenmoeder en zet hiermee het wankele evenwicht in de schoolplein-ouderhiërarchie weer op scherp.