Bij ongevallen in een weekendnacht heeft meer dan de helft van de betrokken fietsers een glas te veel op. Met dit opvallend cijfer pleit het verkeersinstituut VIAS voor een nultolerantie voor alcohol in het verkeer, voor iedereen. Maar hoe zinvol is zo’n regel wanneer de politie amper fietsers controleert? Het debat werd gisteren gevoerd in de Kamercommissie Mobiliteit.