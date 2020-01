Boeing wil piloten eerst in simulator laten trainen voor 737 MAX

Vliegtuigbouwer Boeing adviseert dat piloten voordat ze met toestellen van het type 737 MAX gaan vliegen, eerst training in de vliegsimulator ondergaan. Boeing stelt zijn standpunt daarmee fors bij. Het bedrijf prees de 737 MAX eerder juist aan met het feit dat piloten die al op eerdere 737-toestellen vlogen alleen een simpele computertraining hoefden te doen. Uitgebreid oefenen in de simulator, wat luchtvaartmaatschappijen veel geld kost, was niet nodig, zei Boeing.