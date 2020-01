Oostende pakt uit met stuntzege tegen Europees kampioen Sassari

Met glans heeft point-guard Dusan Djordjevic zijn vijftigste wedstrijd in de Champions League gevierd. Oostende haalde het na een hoogstaande wedstrijd met 88-82 tegen pouleleider Dinamo Sassari.

Djordjevic, de Servische kapitein van Oostende, onder meer specialist in vrijworpen en assists, opende de score en leidde zijn team naar een fantastische overwinning tegen Dinamo Sassari, vorig seizoen winnaar van de FIBA Europe Cup en nu pouleleider in de Champions League.

De Canedese blok graniet MiKyle McIntosh (27 punten aan 63 %, 4 rebounds, 4 assists) had een gigantisch aandeel in de verrassende maar verdiende winst. Al in het tweede kwart leidde hij Oostende naar een 33-25-voorsprong waarvan aan de rust (46-42) de helft bewaard bleef. Drie bommen aan 100 % van Djordjevic kleurden de aanvang van het derde bedrijf. Zo bleven de West-Vlamungen aan de leiding want Sassari was tot 58-57 genaderd. Bij foutenlast van Thompson (4 fouten in 8 minuten) en Desiron schitterde Buysschaert in de slotfase. Samen met Mwema (goed voor 4 op 7 bommen) hield de hij de winst aan zee. De 25 assists bewijzen ook het collectieve van deze Oostendse prestatie. Zo versterkt Oostende zijn vierde plaats, die recht geeft tot een plaats in de playoffs van de Champions League.

OOSTENDE: (33 op 68 waarvan 12 op 30 driepunters, 10 op 15 vrijworpen, 31 fouten) MWEMA 3-11, ANGOLA 4-0, DJORDJEVIC 4-10, THOMPSON 5-0, SYLLA 4-0, Buysse 4-1, van der Vuurst 2-3, Schwartz 0-0, Troisfontaines 0-0, Desiron 2-0, McIntosh 18-9, Buysschaert 0-8.

SASSARI: (29 op 67 waarvan 8 op 22 driepunters, 16 op 23 vrijworpen, 20 fouten) SPISSU 7-3, BILAN 7-2, EVANS 12-18, PIERRE 3-6, VITALI 1-8, McLean 0-3, Devecchi 0-0, Sorokas 0-0, Megro 0-0, Gentile 3-0, Jerrells 9-0.

KWARTS: 25-22, 21-20, 18-19, 24-21