Iran wil wraak, maar kunnen ze een oorlog met de VS eigenlijk winnen? Hoe sterk is het Iraanse leger? En wat is hun grootste troef?

Wraak. Dat willen de Iraniërs. Of dat is toch in ieder geval wat de Iraanse autoriteiten roepen sinds de luchtaanval die generaal Qassem Soleimani voorgoed uitschakelde. Hun discours is in een mum van tijd van straffe naar regelrechte oorlogstaal gegaan. En die woorden willen ze omzetten naar daden. “Amerikanen zullen de gevolgen van deze criminele daad nog jaren voelen”, aldus president Rouhani. Maar kunnen ze eigenlijk een oorlog winnen met de VS? Is het Iraanse leger dan zo sterk? En hoeveel manschappen hebben zij momenteel paraat staan?