Er zit een marter in mijn rattenval was de oproep die Animal Rescue Service VZW maandagavond vanuit Hoeselt kreeg. Al snel bleek dat het om de kleine broer van de marter te gaan: de zeldzamere bunzing.

De bunzing is intussen gezond en wel vrijgelaten in de buurt. De man had de rattenval gezet omdat hij veel last van ...