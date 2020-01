Fernando Alonso klimt vijftien plaatsen in klassement Dakar

Alonso verloor gisteren meer dan twee uur door een aanrijding en de gevolgschade daarvan aan zijn wagen maar tijdens de derde etappe verliep alles veel beter voor de Spanjaard. Op de derde dag van de Dakar rally nam hij immers een serieuze sprong vooruit in het klassement.

Zijn kansen op de eindzege mogen na gisteren dan wel verdwenen zijn, Alonso is duidelijk nog steeds enorm gemotiveerd om alles te geven en een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.

Vandaag kwam Alonso tijdens de derde etappe in en rond Neom op zo'n zes minuten van etappewinnaar Sainz over de finish. De Spanjaard maakt zo een grote sprong vooruit in het klassement.

Alonso klimt immers vijftien plaatsen naar omhoog in het klassement en staat nu 32ste. Etappewinnaar Carlos Sainz grijpt de leiding in het klassement.

