TIPS. Fris fruit voor je huid en kreukvrije kleren

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Frisse scrubs voor het gezicht

Verzorgingsmerk Nivea heeft drie rijstscrubs voor het gezicht op de markt gebracht met verschillende bio-extracten. De roze tube bevat korreltjes met framboos en geeft droge en gevoelige huidjes een gezonde teint. Het blauwe product, met blauwe bessen, egaliseert een normale huid. Het groene met aloë vera belooft om te helpen in de strijd tegen mee-eters. Prijs: 6,99 euro in de supermarkt.

Make-up op maat

Het nieuwe jaar is nog maar pas begonnen, maar beautymerk L’Oréal kijkt al reikhalzend uit naar volgend jaar. Dan komt Perso op de markt, een systeem dat artificial intilligence gebruikt om je huidtype te bepalen en in vier eenvoudige stappen à la minute gepersonaliseerde verzorging samen te stellen. Daarbij wordt rekening gehouden met de toestand van de huid, de luchtkwaliteit en trends. Een exacte kostprijs is nog niet bekend, maar je kunt alvast je wenslijstje aanvullen...

Kreukvrije kleren

De plooien letterlijk gladstrijken… doe je met de stomer van het Scandinavische Steamery. Het apparaat in pastelroze houd je gewoon in je hand en gebruik je om kleding kreukvrij te maken. Het toestel, dat door het compacte formaat ook makkelijk mee kan op citytrip of zakenreis, pakt zelfs slechte geurtjes aan. Kostprijs: 120 euro. Onder meer verkrijgbaar via shop Marie-Marie.

Vaginavriendelijke onderbroeken

Het Belgische duurzame merk Oh Yaz van Lore Janssens lanceert onderbroeken, gemaakt van 95 procent bamboe en 5 procent elastane. De broekjes zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook vriendelijker voor je vagina omdat ze meer vocht opnemen dan katoen en je vagina ook beter laten ademen. Om het accepteren van je eigen lichaam te stimuleren, staat er in elke slip een krachtige boodschap gedrukt. De broekjes zijn binnenkort te koop. Interesse, schrijf je dan via de site om op de hoogte te blijven van de lancering.