Best gênant: Elon Musk doet vreemd dansje bij opening Teslafabriek

Elon Musk, de topman en oprichter van Tesla kwam dinsdag naar Shanhai in China om er zijn nieuwe fabriek te openen. Maar bij zijn entree op het podium begint hij een speciaal dansje te doen. In eerste instantie lijkt het op een striptease waarbij hij zijn jas uittrekt. Maar het blijft bij enkele vreemde bewegingen met zijn handen en heupen.

De nieuwe fabriek van Tesla in China is op zijn minst speciaal te noemen. China is namelijk het land waar het bedrijf zijn eerste buiten de Verenigde Staten gebouwde auto’s aan het publiek leverde. De eerste 10 klanten uit het publiek ontvingen dinsdag hun in China gemaakte Model 3-sedans.

De flamboyante miljardair Musk danst enthousiast op het podium bij de voorstelling, trekt zijn jas uit en gooit die opzij om een ​​T-shirt met een cartoon van de fabriek te onthullen. In een tweet noemde hij de video “NSFW” (niet veilig voor het werk).

De Chinese fabriek startte in met een productiecapaciteit van 150.000 Model 3-sedans en Tesla wil dat naar 250.000 voertuigen per jaar, inclusief Model Y.

