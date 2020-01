Nieuw verkochte auto’s even schadelijk als vijf jaar geleden: “onjuist” zegt automobielfederatie

“Wist je dat de CO2-uitstoot van nieuwe voertuigen de laatste jaren sterk is gedaald?” Met die slogan op Instagram lokt de automobielfederatie Febiac Belgen naar het Autosalon, dat vrijdag in Brussel begint. Maar de realiteit is minder rooskleurig, stellen De Tijd en L’Echo. De CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto’s is in 2019 voor het tweede jaar op rij fors gestegen. Nieuwe auto’s stootten in België gemiddeld 121,2 gram CO2 per kilometer uit. Daarmee vallen de autobouwers terug op het niveau van 2014.