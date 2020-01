Recordaantal Belgen is kandidaat-orgaandonor

Eind 2019 stond de teller van het aantal Belgen dat te kennen had gegeven dat ze kandidaat zijn om organen te doneren op 380.967. Dat blijkt uit de gegevens van het Nationaal Register voor Orgaandonatie. Volgens Luc Colenbie, expert Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, is dat onder meer te danken aan de sensibilisering via het VTM-programma “Make Belgium Great Again” en de doorgedreven campagne in scholen met de Beldonor-truck die leerlingen van de laatste twee jaren lager onderwijs en de eerste twee jaren middelbaar onderwijs inlicht over het belang en het nut van orgaandonatie.