Meer dan 10.000 dromedarissen doodgeschoten in Australië

Leiders van de Aboriginals in Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara, in het zuiden van Australië, hebben jagers opgedragen meer dan 10.000 dromedarissen dood te schieten. De reden: ze drinken te veel water. Dan dat ligt erg moeilijk nu er al maanden hevig bosbranden zijn in het land. Woensdag beginnen de jagers eraan en zullen vanuit een helikopter de dieren doodschieten.