Maak kennis met de dickey, het populaire alternatief voor een sjaal

De term ‘dickey’ betreft geen vervelende datingtrend, wel een kledingstuk dat de laatste tijd aan populariteit wint. Het gaat om een stuk stof met een flap aan de voor- en achterkant, samengehouden door een rolkraag. Vogue noemt het een hip alternatief voor de klassieke sjaal.

Vogue-redactrice Madeline Fass, een zelfverklaarde koukleum, heeft elke winter hetzelfde probleem: haar dikke truien passen niet onder een winterse mantel. Ze is ook geen expert in verschillende laagjes dragen. Daarom roept ze één bepaald kledingstuk uit tot haar vestimentaire redder in nood: de dickey. Een ‘draagkraag’ op z’n Vlaams.

Dickey met rits, Cos, 30 euro

Daarmee verwijst ze naar haar zwarte, gebreide item met coltrui, zonder mouwen en cropped snit. “Het is volledig open aan de zijkanten en geeft me maximale mobiliteit, maar tegelijk ook warmte en comfort onder al mijn jassen. Het weert koude lucht in mijn nek en lijkt alsof ik een chique oversized wintertrui onder een mantel draag, terwijl dat in de praktijk soms moeilijk te realiseren is. Bovendien kan mijn haar in de col, zo waait het bij een windvlaag niet alle richtingen uit én raakt het niet verstikt in kragen en kappen”, schrijft ze.

Leuke combinatiemogelijkheiden: trek de dickey aan, net voor je jouw jas erover heen draagt. Draag het stuk onder een longsleeve of trui met V-hals of zelfs een ronde kraag. Of draag het als een modieus slabbetje boven een blouse voor een nonchalant effect. Beslis zelf of je dit warmhoudertje uittrekt als je aankomt op een afspraak. Maakt de dickey deel uit van je outfit, dan kun je het geheel opleuken met een halsketting naar keuze. Of ga voor een exemplaar met ingewerkte rits.