Wouter Beke (CD&V) geeft cijfers retroactieve kinderbijslag

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft in het parlement cijfers gegeven over de retroactieve kinderbijslag. Hij deed dat na interpellaties van SP.A, Groen en Vlaams Belang over de uitspraak van minister-president Jan Jambon (N-VA) dat asielzoekers een huis zouden kunnen kopen met het kindergeld dat ze met terugwerkende kracht hebben gekregen. “Ik besef dat ik als regeringsleider moet verbinden”, zei Jambon dinsdag. “Ik heb misschien verkeerd ingeschat dat dit tot zoveel commotie zou leiden.”